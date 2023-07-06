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Ольховский прокомментировал выход Романа Сафиуллина в третий круг Уимблдона

В следующем арунде Роман сыграет с Гидо Пельей.
06 июля 2023 21:52
автор: Александр Кожевников

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход Романа Сафиуллина в третий круг Уимблдона.

«Я говорил, что Сафиуллин имеет хорошие шансы на победу в матче против Муте. Роман в первом круге сыграл качественно и сегодня вновь был хорошо готов. В третьем сете были проблемы, дважды не мог удержать преимущество в брейк, но завершил все-таки в свою пользу сет. Выход в третий круг — это очень хороший результат для Сафиуллина», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Ранее Сафиуллин встречался с французом Корентеном Муте. Встреча завершилась победой россиянина в трех сетах - 7:5, 6:3, 7:6 (7:4).В матче третьего круга Сафиуллин встретится с аргентинцем Гидо Пельей.

источник: «РБ-Спорт»
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