Анастасия Потапова обыграла словенку Юван и сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче второго круга Уимблдона обыграла представительницу Словении Кайю Юван.

Встреча продолжалась один час 38 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянки, которая три раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

На счету ее соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из шести.

В третьем круге Потапова сыграет со своей соотечественницей Миррой Андреевой.