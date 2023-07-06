ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Матч Даниила Медведева на Уимблдоне перенесли из-за наступления темноты

Встреча второго круга британского турнира прервалась в третьем сете.
Матч Даниила Медведева на Уимблдоне перенесли из-за наступления темноты
06 июля 2023 23:24
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Матч второго круга Уимблдонского турнира-2023, в котором российский теннисист Даниил Медведев выступает против представителя Франции Адриана Маннарино, был остановлен в связи с плохим освещения теннисного корта.

Отметим, что игра была прервана после того, как третья ракетка мира пожаловался на плохую видимость площадки в связи с наступлением темноты. Арбитр встречи согласился с россиянином и принял решение перенести матч. К тому моменту Даниил вел со счетом 6:3, 6:3, 4:4. Спортсмены провели на корте 2 часа и 1 минуту.

Добавим, что встреча второго круга турнира серии «Большого шлема» между Медведевым и Маннарино возобновится завтра, 7 июля.

источник: «Советский спорт»
Веснина высказалась о причинах вылета Кудерметовой с Уимблдона
Спортсменка уступила в матче второго круга.
06.07.2023 23:56
Теннис
автор: Александр Кожевников
Анастасия Потапова обыграла словенку Юван и сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге Уимблдона
Анастасия Потапова обыграла словенку Юван и сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге Уимблдона
Россиянка без особых усилий справилась с соперницей.
06.07.2023 22:24
Теннис
автор: Александр Шульгин
Ольховский прокомментировал выход Романа Сафиуллина в третий круг Уимблдона
В следующем арунде Роман сыграет с Гидо Пельей.
06.07.2023 21:52
Теннис
автор: Александр Кожевников
Рыбакина вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Корне
Уроженке Москвы хватило двух сетов, чтобы разобраться с француженкой.
06.07.2023 21:22
Теннис
автор: Александр Шульгин
Селиваненко считает, что победа Андреевой на отказе соперницы оставляет недосказанность
Мирра вышла в третий круг Уимблдона.
06.07.2023 20:57
Теннис
автор: Александр Кожевников
Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона
Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона
В матче второго раунда соревнований россиянин обыграл Корентена Муте.
06.07.2023 20:00
Теннис
автор: Александр Кожевников
Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд покидает Уимблдон
Сенсация от 142-й ракетки мира.
06.07.2023 19:27
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Эстонка Контавейт завершила карьеру после поражения от Боузковой на Уимблдоне 
Ранее 27-летняя спортсменка сообщила, что закончит выступления в теннисе после участия в британском турнире. 
06.07.2023 18:58
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Андрей Рублёв поделился эмоциями после выхода в третий круг Уимблдона
Россиянин обыграл своего соотечественника Аслана Карацева.
06.07.2023 18:45
Теннис
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.