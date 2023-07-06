Матч Даниила Медведева на Уимблдоне перенесли из-за наступления темноты

Матч второго круга Уимблдонского турнира-2023, в котором российский теннисист Даниил Медведев выступает против представителя Франции Адриана Маннарино, был остановлен в связи с плохим освещения теннисного корта.

Отметим, что игра была прервана после того, как третья ракетка мира пожаловался на плохую видимость площадки в связи с наступлением темноты. Арбитр встречи согласился с россиянином и принял решение перенести матч. К тому моменту Даниил вел со счетом 6:3, 6:3, 4:4. Спортсмены провели на корте 2 часа и 1 минуту.

Добавим, что встреча второго круга турнира серии «Большого шлема» между Медведевым и Маннарино возобновится завтра, 7 июля.