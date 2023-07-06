Веснина высказалась о причинах вылета Кудерметовой с Уимблдона

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение Вероники Кудерметовой в матче с чешской спортсменкой Маркетой Вондроушовой.

«Может быть, Вероника пережимает себя психологически. После прошлого успешного сезона ей хочется резко взлететь. А в теннисе нужно постепенно улучшать игру, привыкать к тому, что к тебе будут настраиваться особенно, потому что ты — игрок из топ-10. Все хотят тебя обыграть. У Вероники сейчас больше психологический момент, который нужно пережить. Игра есть, победы будут, рейтинг вернется. На турнирах «Большого шлема» пока не складывается. Она сегодня играла с опасной соперницей, Вондрушовой. Плюс сама Кудерметова пока не может наладить свою игру», — цитирует Веснину Metaratings.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 42-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.

В третьем круге Уимблдона Маркета Вондроушова сыграет против победительницы матча Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия).