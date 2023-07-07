ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Джокович: иногда мне трудно поверить, что зрители болеют против меня

Джокович — о поведении болельщиков.
07 июля 2023 09:17
автор: Виталий Овсянников

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о том, что зачастую зрители на трибунах болеют против него.

«Иногда мне трудно поверить в то, что зрители болеют против меня. На самом деле они делают мне одолжение. Чем больше они болеют против меня, тем лучше. Они пробуждают во мне что-то, чего, возможно, не хотят видеть. В итоге я начинаю играть еще лучше. Болельщики поддерживают моего соперника в большинстве матчей в моей карьере. Это моя судьба, и это нормально», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

Во втором круге Уимблдона-2023 36-летний сербский теннисист взял верх над представителем Австралии Джорданом Томпсоном. В третьем круге Джокович сыграет против швейцарца Стэна Вавринки.

источник: Tennis Majors
Веснина высказалась о причинах вылета Кудерметовой с Уимблдона
Спортсменка уступила в матче второго круга.
06.07.2023 23:56
Теннис
автор: Александр Кожевников
Матч Даниила Медведева на Уимблдоне перенесли из-за наступления темноты
Матч Даниила Медведева на Уимблдоне перенесли из-за наступления темноты
Встреча второго круга британского турнира прервалась в третьем сете.
06.07.2023 23:24
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Анастасия Потапова обыграла словенку Юван и сразится с Миррой Андреевой в третьем круге Уимблдона
Анастасия Потапова обыграла словенку Юван и сразится с Миррой Андреевой в третьем круге Уимблдона
Россиянка без особых усилий справилась с соперницей.
06.07.2023 22:24
Теннис
автор: Александр Шульгин
Ольховский прокомментировал выход Романа Сафиуллина в третий круг Уимблдона
В следующем арунде Роман сыграет с Гидо Пельей.
06.07.2023 21:52
Теннис
автор: Александр Кожевников
Рыбакина вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Корне
Уроженке Москвы хватило двух сетов, чтобы разобраться с француженкой.
06.07.2023 21:22
Теннис
автор: Александр Шульгин
Селиваненко считает, что победа Андреевой на отказе соперницы оставляет недосказанность
Мирра вышла в третий круг Уимблдона.
06.07.2023 20:57
Теннис
автор: Александр Кожевников
Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона
Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона
В матче второго раунда соревнований россиянин обыграл Корентена Муте.
06.07.2023 20:00
Теннис
автор: Александр Кожевников
Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд покидает Уимблдон
Сенсация от 142-й ракетки мира.
06.07.2023 19:27
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Эстонка Контавейт завершила карьеру после поражения от Боузковой на Уимблдоне 
Ранее 27-летняя спортсменка сообщила, что закончит выступления в теннисе после участия в британском турнире. 
06.07.2023 18:58
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.