Джокович: иногда мне трудно поверить, что зрители болеют против меня

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о том, что зачастую зрители на трибунах болеют против него.

«Иногда мне трудно поверить в то, что зрители болеют против меня. На самом деле они делают мне одолжение. Чем больше они болеют против меня, тем лучше. Они пробуждают во мне что-то, чего, возможно, не хотят видеть. В итоге я начинаю играть еще лучше. Болельщики поддерживают моего соперника в большинстве матчей в моей карьере. Это моя судьба, и это нормально», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

Во втором круге Уимблдона-2023 36-летний сербский теннисист взял верх над представителем Австралии Джорданом Томпсоном. В третьем круге Джокович сыграет против швейцарца Стэна Вавринки.