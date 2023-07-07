Тарпищев заявил, что Мирре Андреевой неважно, против кого играть

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями об успехах 16-летней Мирры Андреевой.

Напомним, юная российская теннисистка одержала победу над Барборой Крейчиковой и вышла в третий круг Уимблдона.

«Андреева играет хорошо. Ей 16 лет, и видно, что устойчивая психика. Ей неважно, против кого играть. Внимание, концентрация на высоком уровне, и хватает терпения. Чешка имела преимущество перед игрой, но Андреева справилась и с давлением, и с соперницей», — цитирует Тарпищева издание ТАСС.

В третьем круге Уимблдона Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.