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Тарпищев заявил, что Мирре Андреевой неважно, против кого играть

Глава ФТР восхищён талантом теннисистки.
Тарпищев заявил, что Мирре Андреевой неважно, против кого играть
07 июля 2023 14:36
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями об успехах 16-летней Мирры Андреевой.

Напомним, юная российская теннисистка одержала победу над Барборой Крейчиковой и вышла в третий круг Уимблдона.

«Андреева играет хорошо. Ей 16 лет, и видно, что устойчивая психика. Ей неважно, против кого играть. Внимание, концентрация на высоком уровне, и хватает терпения. Чешка имела преимущество перед игрой, но Андреева справилась и с давлением, и с соперницей», — цитирует Тарпищева издание ТАСС.

В третьем круге Уимблдона Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.

источник: ТАСС
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