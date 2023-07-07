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Медведев вышел в третий круг Уимблдона, победив француза Маннарино

Заключительный сет пришлось доигрывать на следующий день.
Медведев вышел в третий круг Уимблдона, победив француза Маннарино
07 июля 2023 15:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге Уимблдона победил француза Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5).

Игровое время матча составило чуть меньше двух с половиной часов.

По ходу встречи Медведев подал семь эйсов, сделал три двойные ошибки и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов.

На счету Маннарино четыре подачи навылет, две двойные и два брейка при шести возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Маркосом Гироном и венгром Мартоном Фучовичем.

источник: «Советский спорт»
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