Медведев вышел в третий круг Уимблдона, победив француза Маннарино

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге Уимблдона победил француза Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5).

Игровое время матча составило чуть меньше двух с половиной часов.

По ходу встречи Медведев подал семь эйсов, сделал три двойные ошибки и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов.

На счету Маннарино четыре подачи навылет, две двойные и два брейка при шести возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Маркосом Гироном и венгром Мартоном Фучовичем.