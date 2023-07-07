Екатерина Александрова вышла в третий круг Уимблдона

Подошёл к концу матч второго круга Уимблдона, в котором российская теннисистка Екатерина Александрова сыграла против представительницы США Мэдисон Бренгл.

Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:6, 7:6 в пользу 22-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 2 часа и 51 минуту.

В прошедшей игре Александрова выполнила шесть эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов. У её соперницы одна подача навылет, восемь двойных ошибок и семь реализованных брейков.

В третьем круге Уимблдона Александрова сыграет против победительницы матча Юле Нимайер (Германия) — Далма Галфи (Венгрия).