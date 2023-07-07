Андрей Чесноков: Андреева доставит сложности любому игроку в WTA

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на выход Мирры Андреевой в третий круг Уимблдона.

«Андреева выиграла три турнира W60 из четырёх. Она получила уайлд-кард, прошла Фернандес и Хаддад-Майю, справилась с квалификацией на «Роллан Гаррос» и Уимблдоне.

Это очень хороший результат для 16-летнего игрока. Когда она только прошла квалификацию и я ещё не знал, против кого она будет играть по сетке, сразу же сказал: «Эта теннисистка доставит сложности любому игроку в WTA», — приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».

Напомним, юная российская теннисистка одержала победу над Барборой Крейчиковой и вышла в третий круг Уимблдона.

В третьем круге Уимблдона Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.