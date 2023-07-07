Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с россиянкой Блинковой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что во втором раунде соревнований 25-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой со счетом 2:6, 7:5, 6:2. Общая продолжительность матча составила 2 часа.

Победительница девять раз подала навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 16.

На счету французской соперницы – три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трех.

Добавим, что в следующем матче британского турнира Соболенко встретится с российской теннисисткой Анной Блинковой, которая ранее обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу (7:5, 6:3).