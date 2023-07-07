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Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с россиянкой Блинковой

Сегодня, 7 июля вторая ракетка мира одолела французскую теннисистку Варвару Грачеву.
07 июля 2023 17:15
автор: Глеб Шевяков

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что во втором раунде соревнований 25-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой со счетом 2:6, 7:5, 6:2. Общая продолжительность матча составила 2 часа.

Победительница девять раз подала навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 16.

На счету французской соперницы – три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трех.

Добавим, что в следующем матче британского турнира Соболенко встретится с российской теннисисткой Анной Блинковой, которая ранее обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу (7:5, 6:3).

источник: «Советский спорт»
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