Первая ракетка мира Алькарас победил Мюллера и вышел в третий круг Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем Франции Александром Мюллером во втором круге Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:3 в пользу первой ракетки мира.

20-летний победитель пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14.

На счету 26-летнего француза – пять эйсов и одна двойная ошибка.

Добавим, что на следующей стадии турнира серии «Большого шлема» Алькарас проведет матч против победителя пары Джэйсон Каблер (Австралия) – Николас Харри (Чили).