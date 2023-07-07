ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Первая ракетка мира Алькарас победил Мюллера и вышел в третий круг Уимблдона

Испанец обыграл своего соперника за 2 часа и 35 минут.
07 июля 2023 18:11
автор: Глеб Шевяков

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем Франции Александром Мюллером во втором круге Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:3 в пользу первой ракетки мира.

20-летний победитель пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14.

На счету 26-летнего француза – пять эйсов и одна двойная ошибка.

Добавим, что на следующей стадии турнира серии «Большого шлема» Алькарас проведет матч против победителя пары Джэйсон Каблер (Австралия) – Николас Харри (Чили).

источник: «Советский спорт»
Дарья Касаткина проиграла белоруске Азаренко в третьем круге Уимблдона 
Первая ракетка России завершила свое выступление на британском турнире. 
07.07.2023 18:29
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона
Встреча длилась 2 часа 38 минут.
07.07.2023 18:17
Теннис
автор: Александр Кожевников
Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с россиянкой Блинковой
Сегодня, 7 июля, вторая ракетка мира одолела французскую теннисистку Варвару Грачёву.
07.07.2023 17:15
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Андрей Чесноков: Андреева доставит сложности любому игроку в WTA
Мирра вышла в третий круг Уимблдона.
07.07.2023 17:02
Теннис
автор: Александр Кожевников
Анна Блинкова вышла в третий круг Уимблдона
Спортсменка обыграла в двух сетах Ирину Бегу.
07.07.2023 16:09
Теннис
автор: Александр Кожевников
Екатерина Александрова вышла в третий круг Уимблдона
Екатерина Александрова вышла в третий круг Уимблдона
Она победила 114-ю ракетку мира.
07.07.2023 15:53
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Медведев вышел в третий круг Уимблдона, победив француза Маннарино
Медведев вышел в третий круг Уимблдона, победив француза Маннарино
Заключительный сет пришлось доигрывать на следующий день.
07.07.2023 15:10
Теннис
автор: Максим Скороходов
Тарпищев заявил, что Мирре Андреевой неважно, против кого играть
Тарпищев заявил, что Мирре Андреевой неважно, против кого играть
Глава ФТР восхищён талантом теннисистки.
07.07.2023 14:36
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Джокович: иногда мне трудно поверить, что зрители болеют против меня
Джокович — о поведении болельщиков.
07.07.2023 09:17
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.