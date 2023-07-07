Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) завершился матч второго круга Уимблдона, в котором встречались немецкий теннисист Александр Зверев и японец Йосуке Ватануки.

Встреча завершилась победой Зверева в четырех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 6:2.

Зверев 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

Ватануки 17 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Соперником Зверева в третьем круге станет итальянец Маттео Берреттини.