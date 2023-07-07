Дарья Касаткина проиграла белоруске Азаренко в третьем круге Уимблдона 

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Беларуси Виктории Азаренко в матче третьего круга Уимблдона-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 20-й ракетки мира. Общая продолжительность матча составила 1 час и 17 минут.

Белорусская теннисистка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На счету 26-летней Дарьи – два эйса, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Добавим, что в следующем матче Уимблдонского турнира Азаренко сыграет против победительницы встречи Софья Кенин (США) – Элина Свитолина (Украина).