Морозова назвала причину поражения Касаткиной от белоруски Азаренко на Уимблдоне 

Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова подвела итоги матча третьего круга Уимблдона-2023, в котором россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Беларуси Виктории Азаренко со счетом 2:6, 4:6.

«Очень интересная статистика заключается в том, что Касаткина ни разу не обыгрывала Азаренко. Когда происходят такие вещи, то у тебя внутри возникает определенное волнение. Это могло давить. Не могу сказать, что поражение Дарьи — закономерность. Просто психологический аспект не позволил ей выиграть этот матч», — приводит слова 74-летнего тренера «Матч ТВ».

Добавим, что на стадии 1/8 финала Уимблдонского турнира Азаренко встретится с победительницей матча Софья Кенин (США) – Элина Свитолина (Украина).