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Роман Сафиуллин пробился в 1/8 финала Уимблдона, обыграв аргентинца Пелью 

Спортсмены провели на корте 1 час и 47 минут.
07 июля 2023 20:32
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что в третьем раунде соревнований 25-летний спортсмен одержал победу над представителем Аргентины Гидо Пельей со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0.

92-я ракетка мира 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету аргентинского оппонента – семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Добавим, что на стадии 1/8 финала британского турнира Сафиуллин сыграет матч против победителя пары Денис Шаповалов (Канада) – Лиам Броэди (Великобритания).

источник: «Советский спорт»
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