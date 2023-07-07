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Украинка Цуренко и румынка Богдан разыграли рекордный тай-брейк в матчах турнира Большого шлема

Рекорд был зафиксирован в матче третьего круга Уимблдонского турнира.
07 июля 2023 20:35
автор: Александр Евграфов

Украинская теннисистка Леся Цуренко и представительница Румынии Ана Богдан установили новый рекорд по продолжительности тай-брейка у женщин на теннисных турнирах Большого шлема.

Матч третьего круга Уимблдона между Цуренко и Богдан завершился победой украинки со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (20:18). Соперницы провели на корте 3 часа 40 минут.

В третьем сете на тай-брейке теннисистки разыграли 38 очков, что стало новым рекордом для женщин на соревнованиях Большого шлема. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2015 году на Открытом чемпионате Франции в матче между чешкой Денизой Аллертовой и британкой Йоханной Конту, которые разыграли тай-брейк из 36 очков.

У мужчин рекорд принадлежит американцу Энди Роддику и французу самый Жо-Вильфрида Тсонга, которые разыграли 38 очков в тай-брейке на Открытом чемпионате Австралии в 2007 году.

источник: «Советский спорт»
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