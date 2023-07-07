Медведев признался, что на нем долго висело два пропущенных теста в системе АДАМС

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об антидопинговой системе.

«Я сам один раз два теста пропустил, в свой первый год в системе АЛАМС. Это непросто. Представьте, вы решили остаться на ночь у девушки, которая живет в часе езды от вас. И забыли сменить время тестирования. Вот вам один пропущенный тест. Так может быстро дойти до трех. На мне долго висели два пропущенных теста. Я следил, чтобы их не стало три.

Представьте, у вас мог сломаться домофон. Может всякое случиться. Некоторые случаи – это просто не повезло», - приводит слова Медведева пресс-служба Уимблдона.