Циципас победил Маррея в отложенном пятисетовом матче Уимблдона-2023

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Уимблдонского турнира, переиграв двукратного победителя соревнований британца Энди Маррея.

Матч второго круга завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Он начался в четверг вечером, но был прерван после трех сетов из-за позднего времени, соперники доиграли его в пятницу. Игровое время встречи - 4 часа 40 минут.

За выход в следующий круг третьего в сезоне турнира Большого шлема Циципас сыграет с представителем Сербии Ласло Дьере.