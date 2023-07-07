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Андрей Рублёв обыграл Гоффена и вышел в четвертый круг Уимблдона-2023

Россиянин одолел своего соперника за 3 часа и 2 минуты. 
Андрей Рублёв обыграл Гоффена и вышел в четвертый круг Уимблдона-2023
07 июля 2023 21:45
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в 1/8 финала Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что в матче третьего круга седьмая ракетка мира одолел бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:5 (7:5), 6:2.

25-летний победитель 14 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15.

На счету представителя Бельгии – семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Добавим, что на стадии четвертого раунда британского турнира Рублев встретится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

источник: «Советский спорт»
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