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Пивоварова прокомментировала выход Даниила Медведева в третий круг Уимблдона

Даниил обыграл француза Маннарино.
07 июля 2023 21:54
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала выход Даниила Медведева в третий круг Уимблдона.

«Медведев хорошо смотрится на Уимблдоне: он довольно спокойно играл против Маннарино вчера и проявил инициативу, чтобы остановили уже матч. Даниил это сделал, потому что, как мне показалось, Маннарино растягивал и растягивал матч медицинскими перерывами. Оцениваю выступление Медведева как довольно неплохой старт», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В матче второго круга Медведев оказался сильнее Адриана Маннарино.

В матче третьего круга турнира Медведев сыграет с Мартоном Фучовичем.

источник: «Газета.Ru»
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