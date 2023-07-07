Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала выход Даниила Медведева в третий круг Уимблдона.

«Медведев хорошо смотрится на Уимблдоне: он довольно спокойно играл против Маннарино вчера и проявил инициативу, чтобы остановили уже матч. Даниил это сделал, потому что, как мне показалось, Маннарино растягивал и растягивал матч медицинскими перерывами. Оцениваю выступление Медведева как довольно неплохой старт», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В матче второго круга Медведев оказался сильнее Адриана Маннарино.

В матче третьего круга турнира Медведев сыграет с Мартоном Фучовичем.