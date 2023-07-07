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Гашек раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск российских спортсменов

Бывший вратарь в очередной раз продемонстрировал свое отношение ко всему российскому.
07 июля 2023 22:57
автор: Александр Евграфов

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек разместил в социальных сетях публикацию, в которой раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск российских спортсменов к турниру.

Гашек обвинил организаторов Уимблдона, руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов, а также Женской теннисной ассоциации в поддержке российской позиции. Бывший спортсмен призвал правительство Чехии запретить въезд российским спортсменам, а въехавших – депортировать, чтобы не допустить их участия в турнире WTA в Праге.

«Правительство страны всегда может запретить или выгнать иностранцев! Сможет ли правительство Чехии сделать это на турнире WTA в августе в Праге?» — говорится в сообщении.

Российские теннисисты выступают на Уимблдонском турнире в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
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