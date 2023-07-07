Первая ракетка мира Свентек во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Первая ракетка мира Ига Свентек второй раз в своей карьере оказалась в числе 16 лучших на Уимблдоне. В матче третьего круга польская теннисистка победила представительницу Хорватии – 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. У польской теннисистки был один эйс, одна двойная ошибка, и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. У Мартич четыре эйса, четыре двойные ошибки и два из двух реализованных брейк-пойнтов.

Предыдущий раз польская теннисистка выходила в 1/8 финала Уимблдона в 2021 году – это было ее лучшее достижение на турнире. За выход в следующий круг первая ракетка мира поспорит с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая посеяна на турнире под 14-м номером.