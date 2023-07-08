Чесноков назвал решающий момент в матче Рублёва и Гоффена на Уимблдоне

Экс-теннисист Андрей Чесноков дал комментарий по победе россиянина Андрея Рублёва над бельгийцем Давидом Гоффеном в третьем круге Уимблдона со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.

«Очень тяжёлая победа. Мне кажется, решающим стал третий сет, в котором Андрей проигрывал со счётом 1:4. Если бы он его проиграл, то дальше вернуться было бы очень тяжело, даже если бы сделал счёт 2:2 по партиям. Молодец, что выиграл, это настоящая трудовая победа», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Добавим, что на стадии четвёртого раунда британского турнира Рублёв встретится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.