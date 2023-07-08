Украинка Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Азаренко на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга Уимблдона с белорусской спортсменкой Викторией Азаренко.

«Конечно, матч с Азаренко — серьёзный вызов. Это большая мотивация для меня. Я думаю о своей стране в том числе. Многие украинцы будут смотреть эту игру, поддерживать меня. Я выйду на корт с боевым настроем и буду по-настоящему бороться за каждое очко», — приводит слова Свитолиной «РИА Новости».

В пяти очных встречах Азаренко одержала пять побед, при этом это противостояние станет первым для девушек на травяном покрытии.