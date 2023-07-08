Екатерина Александрова пробилась в четвертый круг Уимблдона

Подошёл к концу матч третьего круга Уимблдона, в котором российская теннисистка Екатерина Александрова сыграла против представительницы Венгрии Далмы Галфи.

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу 22-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте ровно один час.

В прошедшей игре Александрова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнтов. У её соперницы пять подач навылет, две двойных ошибок и ни одного реализованного брейка.

В четвертом круге Уимблдона Александрова сыграет против победительницы матча Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).