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Даниил Медведев победил венгра Фучовича и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Игра между спортсменами продолжалась 3 часа.
Даниил Медведев победил венгра Фучовича и вышел в 1/8 финала Уимблдона
08 июля 2023 18:15
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем в матче третьего круга Уимблдона-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу третьей ракетки мира. Игра продлилась ровно 3 часа.

В прошедшем матче россиянин шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. У его соперника четыре эйса, четыре двойные и один реализованный брейк из пяти.

В 1/8 финала турнира Медведев сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) – Томми Пол (США).

источник: «Советский спорт»
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