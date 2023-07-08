Даниил Медведев победил венгра Фучовича и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем в матче третьего круга Уимблдона-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу третьей ракетки мира. Игра продлилась ровно 3 часа.

В прошедшем матче россиянин шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. У его соперника четыре эйса, четыре двойные и один реализованный брейк из пяти.

В 1/8 финала турнира Медведев сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) – Томми Пол (США).