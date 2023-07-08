Чесноков считает, что Сафиуллин может обыграть Шаповалова на Уимблдоне

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о выходе российского теннисиста Романа Сафиуллина в четвертый круг Уимблдона.

«Знаете, это просто чудо какое-то — Сафиуллин вышел в четвёртый круг на турнирах «Большого шлема». Он и в третьем круге никогда до этого не был, но шагнул ещё дальше.

Я думаю, Сафиуллину по силам обыграть Шаповалова, он сейчас находится на кураже», - приводит слова Чеснокова ТАСС.

В матче четвертого круга Уимблдона Сафиуллин сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.