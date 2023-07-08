Первая ракетка мира Алькарас обыграл Харри в матче третьего круга Уимблдона

Теннисист из Испании Карлос Алькарас, занимающий первое место в рейтинге ATP, вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Сегодня, 8 июля, 20-летний спортсмен победил чилийца Николаса Харри в матче третьего круга со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 58 минут.

В прошедшей игре испанец оформил 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. У его соперника 15 подач навылет, три двойные и два реализованных брейка из семи.

В 1/8 финала Алькарас сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) – Маттео Берреттини (Италия).