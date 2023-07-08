Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, проиграв Арине Соболенко

Российская теннисистка Анна Блинкова завершила свои выступления на Уимблдоне-2023, потерпев поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в матче третьего круга.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу второй ракетки мира. Продолжительность игры составила 1 час 21 минуту.

В прошедшем матче россиянка оформила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. У белоруски семь подач навылет, восемь двойных и пять реализованных брейков из девяти.

Следующей соперницей Соболенко на турнире станет еще одна теннисистка из России, а именно Екатерина Александрова.