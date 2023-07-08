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Стал известен соперник Медведева в 1/8 финала Уимблдона

Матч продолжался более четырех часов.
08 июля 2023 20:09
автор: Александр Евграфов

Чешский теннисист Иржи Легечка станет соперником россиянина Даниила Медведева в четвертом круге Уимблдонского турнира.

В матче третьего круга Легечка победил американца Томми Пола со счетом 6:2, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:2. Встреча продолжалась 4 часа 4 минуты.

На счету Легечки 19 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. У Пола десять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из пяти и три двойные ошибки.

Ранее Медведев и Легечка никогда не играли друг с другом. Чешский теннисист на Уимблдоне впервые в карьере прошёл дальше первого круга, а Медведев повторил свой рекорд.

источник: «Советский спорт»
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