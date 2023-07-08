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Победительница двух юниорских турниров Большого шлема стартовала с победы на Уимблдоне

Россиянка посеяна под первым номером.
08 июля 2023 21:32
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Алина Корнеева стартовала с победы на Уимблдонском турнире. В матче первого круга она разгромила 18-летнюю марокканку Аю Эль-Ауни со счетом 6:0, 6:2. Матч продолжался 55 минут.

Россиянка выполнила три эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, и допустила две двойные ошибки. На счету Эль-Ауни один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующем туре Корнеева, посеянная на турнире под первым номером, сыграет с победительницей матча между чешкой Вендулой Валдманновой и представительницей Болгарии Ивой Ивановой.

На юниорском Уимблдоне, помимо Корнеевой, играют лишь Анастасия Гречкина и Ярослав Дёмин, остальные спортсмены из России возникли проблемы с получением виз.

В 2023 году Алина Корнеева выиграла юниорские Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос».

источник: «Советский спорт»
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