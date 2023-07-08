Матч между россиянками Миррой Андреевой и Анастасией Потаповой на Уимблдоне перенесен из-за дождя

Матч третьего круга Уимблдонского теннисного турнира между россиянками Миррой Андреевой и Анастасией Потаповой перенесен на 9 июля, из-за погодных условий.

Организаторы отметили, что периодически моросящий дождь и ухудшающееся естественное освещение не позволили провести матчи. Все они перенесены на следующий день.

Проведение матча Андреевой и Потаповой запланировано на третьем корте. На центральном состоятся игры Онс Жабер с Бьянкой Андрееску и Кэйти Бултер и Елены Рыбакиной.

В расписании на главном корте также стоит матч между Александром Зверевым и Маттео Берреттини.