Действующая победительница Уимблдона вышла в четвертый круг турнира

Действующая победительница Уимблдона Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира.

В матче третьего круга представительница Казахстана победила британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:1. Игра продлилась 57 минут.

На счету третьей ракетки мира семь эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Бултер дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки, у нее не было брейк-пойнтов.

В четвертом круге Рыбакина сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей.