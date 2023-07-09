ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Действующая победительница Уимблдона вышла в четвертый круг турнира

Для этого ей потребовалось меньше часа.
09 июля 2023 00:07
автор: Александр Евграфов

Действующая победительница Уимблдона Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира.

В матче третьего круга представительница Казахстана победила британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:1. Игра продлилась 57 минут.

На счету третьей ракетки мира семь эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Бултер дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки, у нее не было брейк-пойнтов.

В четвертом круге Рыбакина сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей.

источник: «Советский спорт»
Матч между россиянками Миррой Андреевой и Анастасией Потаповой на Уимблдоне перенесен из-за дождя
Матч между россиянками Миррой Андреевой и Анастасией Потаповой на Уимблдоне перенесен из-за дождя
Все игры на внешних кортах были отложены.
08.07.2023 22:27
Теннис
автор: Александр Евграфов
Победительница двух юниорских турниров Большого шлема стартовала с победы на Уимблдоне
Россиянка посеяна под первым номером.
08.07.2023 21:32
Теннис
автор: Александр Евграфов
Украинка Костюк проиграла американке Киз в третьем круге Уимблдона
Встреча длилась один час и 18 минут.
08.07.2023 21:27
Теннис
автор: Александр Кожевников
Стал известен соперник Медведева в 1/8 финала Уимблдона
Матч продолжался более четырех часов.
08.07.2023 20:09
Теннис
автор: Александр Евграфов
Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, проиграв Арине Соболенко
Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, проиграв Арине Соболенко
Россиянка уступила своей сопернице в двух сетах.
08.07.2023 19:57
Теннис
автор: Сергей Иванов
Первая ракетка мира Алькарас обыграл Харри в матче третьего круга Уимблдона
Игра продлилась 3 часа 58 минут.
08.07.2023 19:41
Теннис
автор: Сергей Иванов
Чесноков считает, что Сафиуллин может обыграть Шаповалова на Уимблдоне
Спортсмены встретятся в четвертом круге турнира.
08.07.2023 18:26
Теннис
автор: Александр Кожевников
Даниил Медведев победил венгра Фучовича и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Даниил Медведев победил венгра Фучовича и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Игра между спортсменами продолжалась 3 часа.
08.07.2023 18:15
Теннис
автор: Сергей Иванов
Тарпищев считает, что Мирра Андреева уже превзошла все ожидания на Уимблдоне-2023
Тарпищев считает, что Мирра Андреева уже превзошла все ожидания на Уимблдоне-2023
Россиянка уже дошла до третьего круга турнира.
08.07.2023 14:27
Теннис
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.