Медведев назвал результаты Мирры Андреевой невероятными на Уимблдоне-2023

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о результатах 16-летней соотечественницы Мирры Андреевой.

«Я смотрел не так много её матчей, но некоторые видел. То, что она делает в 16 лет, просто невероятно. Одно дело — хорошо играть и другое — так выигрывать матч за матчем. Она прошла квалификацию уже на многих турнирах, далеко пробилась», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, Андреева прошла в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В первом круге она обыграла китаянку Сиюй Ван (6:4, 3:6, 7:5), а во втором раунде — Барбору Крейчикову (6:3, 4:0 отказ Крейчиковой). Матч третьего круга Уимблдона между Анастасией Потаповой и Миррой запланирован на сегодня, 9 июля.