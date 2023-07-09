ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Медведев назвал результаты Мирры Андреевой невероятными на Уимблдоне-2023

16-летняя спортсменка ярко себя проявляет в основной сетке турнира.
Медведев назвал результаты Мирры Андреевой невероятными на Уимблдоне-2023
09 июля 2023 08:53
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о результатах 16-летней соотечественницы Мирры Андреевой.

«Я смотрел не так много её матчей, но некоторые видел. То, что она делает в 16 лет, просто невероятно. Одно дело — хорошо играть и другое — так выигрывать матч за матчем. Она прошла квалификацию уже на многих турнирах, далеко пробилась», сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, Андреева прошла в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В первом круге она обыграла китаянку Сиюй Ван (6:4, 3:6, 7:5), а во втором раунде — Барбору Крейчикову (6:3, 4:0 отказ Крейчиковой). Матч третьего круга Уимблдона между Анастасией Потаповой и Миррой запланирован на сегодня, 9 июля.

Действующая победительница Уимблдона Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира
Для этого ей потребовалось меньше часа.
09.07.2023 00:07
Теннис
автор: Александр Евграфов
Матч между россиянками Миррой Андреевой и Анастасией Потаповой на Уимблдоне перенесен из-за дождя
Матч между россиянками Миррой Андреевой и Анастасией Потаповой на Уимблдоне перенесен из-за дождя
Все игры на внешних кортах были отложены.
08.07.2023 22:27
Теннис
автор: Александр Евграфов
Победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» стартовала с победы на Уимблдоне
Россиянка посеяна под первым номером.
08.07.2023 21:32
Теннис
автор: Александр Евграфов
Украинка Костюк проиграла американке Киз в третьем круге Уимблдона
Встреча длилась один час и 18 минут.
08.07.2023 21:27
Теннис
автор: Александр Кожевников
Стал известен соперник Медведева в 1/8 финала Уимблдона
Матч продолжался более четырех часов.
08.07.2023 20:09
Теннис
автор: Александр Евграфов
Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, проиграв Арине Соболенко
Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, проиграв Арине Соболенко
Россиянка уступила своей сопернице в двух сетах.
08.07.2023 19:57
Теннис
автор: Сергей Иванов
Первая ракетка мира Алькарас обыграл Харри в матче третьего круга Уимблдона
Игра продлилась 3 часа 58 минут.
08.07.2023 19:41
Теннис
автор: Сергей Иванов
Чесноков считает, что Сафиуллин может обыграть Шаповалова на Уимблдоне
Спортсмены встретятся в четвертом круге турнира.
08.07.2023 18:26
Теннис
автор: Александр Кожевников
Даниил Медведев победил венгра Фучовича и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Даниил Медведев победил венгра Фучовича и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Игра между спортсменами продолжалась 3 часа.
08.07.2023 18:15
Теннис
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.