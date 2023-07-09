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Янчук считает, что Рублёв способен обыграть Бублика за счёт характера

Встреча состоится сегодня, 9 июля.
09 июля 2023 14:01
автор: Степан Шереметьев

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Андрей Рублёв сможет обыграть представителя Казахстана Александра Бублика в матче четвёртого круга Уимблдона за счёт стабильности и характера.

«Но мне кажется, что Рублёв должен его пройти за счёт стабильности и характера. Андрей умеет переламывать проигрышную ситуацию. Ему нужно перешагнуть через Бублика, но это будет сделать непросто, так как тот держит очень высокий темп и умеет разводить соперников по углам», приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, матч между Рублёвым и Бубликом пройдет 9 июля.

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