Янчук считает, что Рублёв способен обыграть Бублика за счёт характера

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Андрей Рублёв сможет обыграть представителя Казахстана Александра Бублика в матче четвёртого круга Уимблдона за счёт стабильности и характера.

«Но мне кажется, что Рублёв должен его пройти за счёт стабильности и характера. Андрей умеет переламывать проигрышную ситуацию. Ему нужно перешагнуть через Бублика, но это будет сделать непросто, так как тот держит очень высокий темп и умеет разводить соперников по углам», — приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, матч между Рублёвым и Бубликом пройдет 9 июля.