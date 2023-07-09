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Мирра Андреева победила Анастасию Потапова и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Мирра Андреева победила Анастасию Потапова и вышла в 1/8 финала Уимблдона
09 июля 2023 15:44
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Потаповой в матче третьего круга Уимблдона-2023.

Отметим, что игра завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 16-летней спортсменки, занимающей 102-е место в рейтинге WTA. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.

В прошедшем матче Андреева не оформила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 21. У ее соперница ни одной подачи навылет, четыре двойные и три реализованных брейка из девяти.

В 1/8 финала Андреева сыграет против американки Мэдисон Кис.

источник: «Советский спорт»
Мирра Андреева прокомментировала свой выход в 1/8 финала Уимблдона 
В третьем круге турнира 16-летняя спортсменка одолела свою соотечественницу Анастасию Потапову. 
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