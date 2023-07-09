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Мирра Андреева прокомментировала свой выход в 1/8 финала Уимблдона 

В третьем круге турнира 16-летняя спортсменка одолела соотечественницу Анастасию Потапову. 
09 июля 2023 16:11
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Мирра Андреева подвела итоги матча третьего круга Уимблдонского турнира 2023, в котором она одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой со счётом 6:2, 7:5.

«Очень рада, что выиграла этот матч. Анастасия играла очень хорошо. Поздравляю её и всю её команду, потому что они провели хорошую работу. Я сделала всё, что могла. Отдала всю себя, смогла вернуться в игру при счёте 1:4 во втором сете», — сказала Андреева в послематчевом интервью на корте.

Добавим, что в матче четвёртого круга турнира серии «Большого шлема» Андреева сыграет против американской теннисистки Мэдисон Кис. В прошлом году женский Уимблдон в одиночном разряде выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.

источник: «Уимблдон»
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