Мирра Андреева прокомментировала свой выход в 1/8 финала Уимблдона 

Российская теннисистка Мирра Андреева подвела итоги матча третьего круга Уимблдонского турнира — 2023, в котором она одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой со счётом 6:2, 7:5.

«Очень рада, что выиграла этот матч. Анастасия играла очень хорошо. Поздравляю её и всю её команду, потому что они провели хорошую работу. Я сделала всё, что могла. Отдала всю себя, смогла вернуться в игру при счёте 1:4 во втором сете», — сказала Андреева в послематчевом интервью на корте.

Добавим, что в матче четвёртого круга турнира серии «Большого шлема» Андреева сыграет против американской теннисистки Мэдисон Кис. В прошлом году женский Уимблдон в одиночном разряде выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.