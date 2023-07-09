Чесноков рассказал, в чём Мирра Андреева превосходит Марию Шарапову

Экс-теннисист Андрей Чесноков сравнил Мирру Андрееву и Марию Шарапову.

«Конечно, многие сейчас вспоминают Шарапову в 2004 году, но у Андреевой другой стиль. Мирра играет и чувствует игру по-другому. Не стоит сравнивать их игру, это разный теннис. Мирра более методично подходит к тактике своей игры», — приводит Sport24.ru слова Чеснокова.

Напомним, Шарапова выиграла Уимблдон в 17 лет.

16-летняя Андреева 9 июля победила соотечественницу Анастасию Потапову (6:2, 7:5) и вышла в 1/8 финала главного травяного турнира, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.