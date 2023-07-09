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Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Дениса Шаповалова

Игра между спортсменами продлилась больше двух часов.
Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Дениса Шаповалова
09 июля 2023 18:34
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в матче четвёртого круга Уимблдона-2023.

Отметим, что 92-я ракетка мира обыграл своего соперника со счётом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

В прошедшей игре россиянин оформил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. У Шаповалова восемь подач навылет, 11 двойных и один реализованный брейк из трёх.

В четвертьфинале Сафиуллин сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Даниэль Галан (Колумбия).

источник: «Советский спорт»
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