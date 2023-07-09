Андрей Рублев победил Александра Бублика и стал четвертьфиналистом Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Казахстана Александра Бублика в матче четвертого круга Уимблдона-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу седьмой ракетки мира. Общая продолжительность матча составила 3 часа и 20 минут.

25-летний победитель 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

На счету казахстанского оппонента – 39 эйсов и 14 двойных ошибок.

Добавим, что за путевку в полуфинал британского турнира Рублев может побороться с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, если тот окажется сильнее поляка Хуберта Хуркача.