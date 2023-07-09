Рублев оценил свой выход в четвертьфинал Уимблдона-2023

Российский теннисист Андрей Рублёв подвел итоги матча 1/8 финала Уимблдона 2023 года, в котором он одолел представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

«Проиграл третий сет, четвёртый сет, и в каждом у меня были шансы, брейк-пойнты, но либо Саша хорошо играл, либо я зажимался. Так что я говорил себе, что, если продолжу играть, у меня будет хотя бы один шанс. В итоге он появился, я хорошо принял, провел отличный розыгрыш и сделал брейк. Травма пальцев? Если я выиграл матч и вышел в четвертьфинал, то оно того стоило», – заявил россиянин в послематчевом интервью.

Добавим, что за выход в полуфинал травяного турнира серии «Большого шлема» Рублев поборется с победителем встречи Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия), которая пройдет сегодня, 9 июля. Андрей впервые в своей карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона.