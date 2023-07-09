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Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Синнером в 1/4 финала Уимблдона

Матч состоится 11 июля.
09 июля 2023 20:19
автор: Сергей Иванов

Стал известен соперник российского теннисиста Романа Сафиуллина по четвертьфиналу Уимблдона-2023.

Отметим, что 92-я ракетка мира проведет встречу с представителем Италии Янником Синнером. Сегодня, 9 июля, 21-летний спортсмен, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 6:3. Матч продлился 2 часа 37 минут.

Игра между Синнером и Сафиуллиным состоится 11 июля. Начало – в 13:00 мск. Ранее теннисисты лишь однажды играли между собой. Это произошло в 2022 году на ATP Cup. Тогда победителем встречи стал итальянец.

источник: «Советский спорт»
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