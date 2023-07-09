Уимблдон оценил удар в падении россиянина Андрея Рублева в матче против Бублика 

Российский теннисист Андрей Рублев получил восторженный отклик со стороны организаторов Уимблдонского турнира за свое действие в матче четвертого круга с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Отметим, что 25-летний спортсмен обыграл соперника со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. В концовке встречи перед очередным матчболом ему в падении удалось отразить удар Бублика, добыв очко, которое впоследствии привело к победе россиянина.

«Это один из лучших ударов, которые мы видели здесь за годы! Андрей, снимаем шляпу!», – написала пресс-служба Уимблдона-2023 в своих соцсетях.

Добавим, что за выход в полуфинал травяного турнира серии «Большого шлема» Рублев сразится с победителем встречи Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия). Андрей впервые в своей карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона.