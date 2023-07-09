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Российские теннисисты получают поддержку со стороны болельщиков на Уимблдоне 

Спортсмены из России были отстранены от участия в прошлогоднем турнире.
09 июля 2023 22:05
автор: Глеб Шевяков

Зрители Уимблдонского турнира-2023 поддерживают российских и белорусских теннисистов аплодисментами и овациями. Об этом сообщает Telegraph.

Отметим, что в прошлом году атлеты этих стран не были допущены до британских соревнований.

Как утверждает источник, болельщики не акцентируют свое внимание на национальности спортсменов, а в основном просто получают удовольствие от проходящих теннисных игр. Сообщается, что фанаты положительно отреагировали на победу россиянина Даниила Медведева над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (4:6, 6:3, 6:4, 6:4) в матче третьего круга турнира.

Ранее 16-летняя теннисистка Мирра Андреева призналась, что не замечает негативных действий в сторону атлетов из России.

Добавим, что Уимблдон-2023 продлится с 3 июля по 16 число того же месяца. Продолжают свое выступление на британском турнире пять российских теннисистов: Андрей Рублев, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Все они участвуют в матчах в нейтральном статусе.

источник: The Telegraph
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