Российские теннисисты получают поддержку со стороны болельщиков на Уимблдоне 

Зрители Уимблдонского турнира-2023 поддерживают российских и белорусских теннисистов аплодисментами и овациями. Об этом сообщает Telegraph.

Отметим, что в прошлом году атлеты этих стран не были допущены до британских соревнований.

Как утверждает источник, болельщики не акцентируют свое внимание на национальности спортсменов, а в основном просто получают удовольствие от проходящих теннисных игр. Сообщается, что фанаты положительно отреагировали на победу россиянина Даниила Медведева над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (4:6, 6:3, 6:4, 6:4) в матче третьего круга турнира.

Ранее 16-летняя теннисистка Мирра Андреева призналась, что не замечает негативных действий в сторону атлетов из России.

Добавим, что Уимблдон-2023 продлится с 3 июля по 16 число того же месяца. Продолжают свое выступление на британском турнире пять российских теннисистов: Андрей Рублев, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Все они участвуют в матчах в нейтральном статусе.