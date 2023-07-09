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Тарпищев назвал главное преимущество 16-летней россиянки над остальными участницами Уимблдона

Мирра Андреева уже вышла в четвертый круг турнира.
09 июля 2023 22:14
автор: Александр Шульгин

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал успехи 16-летней Мирры Андреевой на Уимблдоне.

«Андреева реально ничего не боится. А у женщин характерно, что даже у сеяных боязнь проиграть молодой и рвущейся превращается в мандраж. Мощь у Андреевой есть, здорово по линии играет, внимание колоссальное. Посмотрим, как она будет справляться, когда попадет в 20-ку, когда будет на месте той же Потаповой. А так она играет для всех здорово и для всех опасна. Киз мощно играет, но время ее прошло. Поэтому, если Андреева зацепится, то соперница может не выстоять и рухнуть», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, накануне Андреева в матче третьего круга своего дебютного Уимблдона обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в 1/8 финала, где сыграет с представительницей США Мэдисон Киз.

Победитель в этом противостоянии в четвертьфинале поборется с белоруской Ариной Соболенко.

источник: ТАСС
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