Первая ракетка мира Свентек вышла в 1/4 финала Уимблдона, победив Бенчич

Теннисистка из Польши Ига Свентек одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в матче четвертого круга Уимблдона-2023.

Отметим, что первая ракетка мира обыграла свою соперницу со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.

В прошедшей игре Свентек оформила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. У швейцарки четыре эйса, 11 двойных и один реализованный брейк из четырех.

В четвертьфинале полячка сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) – Элина Свитолина (Украина).