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Виктория Азаренко проиграла украинке Свитолиной и не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2023

Очная встреча спортсменок продлилась 2 часа 49 минут.
09 июля 2023 22:43
автор: Сергей Иванов

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила свои выступления на Уимблдоне-2023.

Отметим, что сегодня, 9 июля, в матче четвертого круга 20-я ракетка мира проиграла Элине Свитолиной из Украины по итогам трех сетов – 6:2, 4:6, 6:7 (9:11).

Продолжительность встречи составила 2 часа 49 минут. Статистика эйсов – 8:4 в пользу Свитолиной. При этом спортсменка, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. У белоруски восемь двойных и четыре реализованных брейка из шести.

В 1/4 финала турнира Свитолина сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

источник: «Советский спорт»
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