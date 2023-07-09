Украинка Свитолина не стала жать руку Виктории Азаренко на Уимблдоне-2023

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от рукопожатий с представительницей Беларуси Викторией Азаренко после своей победы в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9) в пользу Элины.

Решение 28-летней спортсменки не жать руку белорусской сопернице было воспринято негативно болельщиками британского турнира и они освистали украинку за это.

Напомним, что на прошедшем розыгрыше «Ролан Гаррос» Свитолина также не жала руки оппоненткам из России и Беларуси, включая Анне Блинковой, Дарье Касаткине и белоруске Арине Соболенко.

В четвертьфинальном матче Уимблдона она встретится с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свентек.