Опубликовано расписание матчей четвертого круга Уимблдона с участием россиян

Стало известно расписание матчей восьмого дня Открытого чемпионата Великобритании.
В понeдельник, 10 июля, пройдут встречи 4-го круга в одиночном разряд. На корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут три теннисиста из России.
Мужчины. 4-й круг
Даниил Медведев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия) – начало в 15:00 мск.
Женщины. 4-й круг
Мэдисон Кис (США) – Мирра Андреева (Россия) – 13:00 мск.
Екатерина Александрова (Россия) – Арина Соболенко (Белоруссия) – 17:00 мск.
Добавим, что сегодня на корт выйдет первая ракетка мира Карлос Алькарас. испанец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Начало встречи запланировано на 19:30 (мск).
источник: «Советский спорт»