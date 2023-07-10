Опубликовано расписание матчей четвертого круга Уимблдона с участием россиян

Стало известно расписание матчей восьмого дня Открытого чемпионата Великобритании.

В понeдельник, 10 июля, пройдут встречи 4-го круга в одиночном разряд. На корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут три теннисиста из России.

Мужчины. 4-й круг

Даниил Медведев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия) – начало в 15:00 мск.

Женщины. 4-й круг

Мэдисон Кис (США) – Мирра Андреева (Россия) – 13:00 мск.

Екатерина Александрова (Россия) – Арина Соболенко (Белоруссия) – 17:00 мск.

Добавим, что сегодня на корт выйдет первая ракетка мира Карлос Алькарас. испанец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Начало встречи запланировано на 19:30 (мск).