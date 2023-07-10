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Рублев поделился ожиданиями от возможной встречи с Джоковичем в четвертьфинале Уимблдона

В четвертьфинале Уимблдона россиянин может встретиться с Джоковичем.
10 июля 2023 10:31
автор: Виталий Овсянников

25-летний российский теннисист Андрей Рублев, занимающий в рейтинге ATP седьмое место, поделился впечатлениями от возможного матча против Джоковича в рамках 1/4 финала Уимблдона.

Напомним, что соперником Андрея Рублева станет победителем встречи Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия). На данный момент счет матча 7:6, 7:6 в пользу сербского теннисистка. Игра была перенесена на 10 июля после двух сетов из-за наступления темноты.

«Новак — один из лучших игроков на траве, который последние несколько лет практически не проигрывает на этом покрытии. Нужно просто выйти на корт и постараться сделать свою работу, побороться, сделать все возможное. Он один из лучших. Он действительно не проигрывает в этом году, особенно на Шлемах. В 2023 году он выиграл все Шлемы, в которых участвовал. Играть против него на траве очень и очень нелегко. Посмотрим», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Напомним, что в матче четвертого круга Уимблдона Андрей Рублев одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу седьмой ракетки мира.

источник: «Советский спорт»
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